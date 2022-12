Poznaliśmy zwycięzców IV edycji Art in Architecture Festival

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a Was zachęcamy do eksplorowania rodzimego rynku sztuki. Najciekawsze kolekcje mogą powstawać latami i często są bardzo osobiste. Warto współpracować z architektami, którzy wiedzą, jak zaimplementować je do wnętrza. Sztuka powinna być nie tylko dekoracyjna, ale też niezwykła i opowiadająca historię – jej kolekcjonowanie jest jak podróż, na którą składają się odkrycia, przyjaźnie i rozmowy. Im więcej znaczy dla Was sztuka, tym lepiej wytrzyma próbę czasu, rozwijając się wraz z przyszłymi pokoleniami. Projekt konkursu Art in Architecture Festival współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.