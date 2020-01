Potężny pożar składowiska odpadów w Pionkach na Mazowszu. W szczytowym momencie akcji gaśniczej z ogniem walczyło 200 strażaków. Miejscowa policja zatrzymała już mężczyznę podejrzanego o podpalenie.

Pożar w Pionkach. Zatrzymano podejrzanego

Po południu miejscowi policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie składowiska. To teren dawnego zakładu produkcji tworzyw sztucznych Pronit. 45-latek jest w policyjnej izbie zatrzymań i pozostanie tam co najmniej do jutra w oczekiwaniu na przesłuchanie.