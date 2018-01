Pożar na oddziale ratunkowym w Kielcach. Prawdopodobne podpalenie

Wszyscy pacjenci SOR-u w kieleckim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym zostali ewakuowani w nocy z piątku na sobotę. W jednym z pomieszczeń paliły się ubrania pacjentów. Policja podejrzewa, że ogień podłożył nietrzeźwy mężczyzna.

– Według wstępnej oceny przyczyną pojawienia się ognia było podpalenie - stwierdził bryg. Charuba. Najprawdopodobniej doprowadził do niego ewakuowany mężczyzna. - Człowiek ten ok. godz. 18 w piątek przewrócił się przy wysiadaniu z autobusu. Był nietrzeźwy, został przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – stwierdziła Marzena Tkacz z biura prasowego świętokrzyskiej policji.

Pracownicy szpitala zatruli się tlenkiem węgla

Gdy został opatrzony, zabrano go do ogrzewalni. Ale pracownicy miejsca odmówili przyjęcia nietrzeźwego 62-latka. Mężczyznę ponownie przewieziono na kielecki SOR. - Ponieważ jego przypadek nie był już pilny, to pacjent nie był bezpośrednio nadzorowany. Poza tym personel musiał musiał zająć się innymi chorymi - twierdzi Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.