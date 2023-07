Pożar auta w garażu SOP. Spłonął drogi sprzęt do podsłuchiwania

Jak nieoficjalnie ustalił tvn24.pl, funkcjonariusze nieudolnie podpięli zainstalowany w aucie sprzęt do gniazdka. Zapaliła się skoda. Jak tłumaczy informator portalu, w aucie była tzw. jaskółka, czyli sprzęt do namierzania telefonów komórkowych. - Takie urządzenie jest warte około 400 tysięcy złotych i może być używane do podsłuchiwania - mówi.