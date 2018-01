Powstaniec warszawski ustawia neonazistów. "Wsadziłbym ich na minimum 5 lat"

Powstaniec warszawski dr Andrzej Wiczyński ps. Antek odniósł się do materiału TVN24 o neonazistach. I jego słowa na pewno pójdą im w pięty. – Jako były powstaniec, ale też jako harcerz, nie byłem w stanie zrozumieć mentalności tych młodych, kompletnie zdegenerowanych ludzi – powiedział w programie "Fakty po Faktach" TVN24.

W trakcie rozmowy Wiczyński stwierdził, że chętnie zostałby oskarżycielem posiłkowym, gdyby doszło do procesu bohaterów materiału TVN. Z jednego powodu, a mianowicie opowiedziałby im o okupacji i Powstaniu Warszawskim. – Może wtedy przestaliby "hailować", zobaczyliby, że to SS stworzone przez Hitlera to była największa okupacyjna banda, która grasowała na ulicach Warszawy – podkreślił. Wziąłby ich też do Muzeum Powstania Warszawskiego, "żeby zobaczyli, co zrobiło SS na Woli, rozstrzeliwując kilkadziesiąt tysięcy Polek, Polaków, dzieci i młodzież". Miał też coś do powiedzenia jednemu z nich, który wzniósł toast "za Hitlera i naszą ukochaną ojczyznę". – Taki człowiek powinien dostać najwyższy wyrok w sądzie według artykułu karnego – powiedział. – Gdyby to ode mnie zależało, posadziłbym ich na minimum pięć lat – dodał.