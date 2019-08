Powstanie warszawskie. Niemiecka prasa po wizycie Maasa: brak podstaw do roszczeń, Bundestag zawiódł

Niemieccy komentatorzy analizują zasadność polskich roszczeń reparacyjnych. Przyznają, że wiedza Niemców o zbrodniach w Polsce m.in. podczas powstania warszawskiego jest niewystarczająca. Uważają, że Heiko Maas zdobył zaufanie Polaków, a Bundestag ich zawiódł.

"Do roszczeń nie ma dziś żadnych podstaw” – uważa komentator "FAZ”. Wobec trwających od dziesięcioleci dobrych relacji z sąsiadami, wspólnego członkostwa w Radzie Europy i Unii Europejskiej, partnerstwie między miastami i siłami zbrojnymi "nie ma miejsca dla roszczeń reparacyjnych”, takich, jakie nadal zastrzega sobie polski rząd.

"FAZ": trzeba pamiętać o Armii Czerwonej

Mueller opowiada się za zachowaniem pamięci o zbrodniach, choćby dlatego, by "zapobiec powrotowi barbarzyństwa”. Pamięć nie powinna jednak przeszkadzać w pojednaniu, a wręcz przeciwnie, powinna wspierać proces pojednania.

To prawda, przyznaje komentator, że "byli sprawcy i były ofiary, były także osoby, które występowały w obu tych rolach. Kolejne pokolenia nie powinny być jednak szufladkowane zgodnie z tymi kryteriami – zastrzega Mueller.

Die Welt: Maas zdobył zaufanie w Polsce

Zdaniem "Die Welt”, Maas ma "dobry dostęp do narodowo-konserwatywnej elity Polski”. Fritz przypomina słowa wypowiedziane przez ministra podczas obejmowania urzędu, że "został politykiem z powodu Auschwitz”. Deklaracja skierowana była przede wszystkim do Izraela, ale dostrzeżono ją także w Polsce.

Przyczyną sukcesu Maasa jest to, że lepiej niż inni ministrowie, w tym jego poprzednik Sigmar Gabriel, zrozumiał, jak ważna dla PiS jest historia – tłumaczy Fritz.

Przy każdej okazji – pisze Fritz – Maas nawiązywał do niemieckich zbrodni na Polakach, do ofiar Polski i woli wolności mieszkańców. Ministrowie PiS, przede wszystkim szef MSZ Jacek Czaputowicz, doceniają to. Maas jest autentyczny, mówi o "moralnej odpowiedzialności”, ale nie o odszkodowaniach” – czytamy w "Die Welt”.