Powstanie "duńskie Altacraz" dla imigrantów. Pomieści 100 przestępców

Imigranci, którzy popełnili przestępstwo na terenie Danii będą izolowani na niewielkiej wyspie Lindholm. Trafią tam kryminaliści, których Dania ze względów humanitarnych nie może odesłać do ojczyzny. Projekt budowy "duńskiego Altacraz" zatwierdził tamtejszy parlament.

Ośrodek powstanie w ramach budżetu na 2019 rok. Jego budowa pochłonie 759 milionów koron (456 milionów złotych). Więzienie ma zostać uruchomione w 2021 roku. Trafią do niego m.in. ludzie skazani za morderstwa lub gwałty, którzy zakończyli już odsiadywanie wyroków, ale nie mogą być odesłani do krajów pochodzenia, gdyż groziłyby im tam tortury lub egzekucja.

Teoretycznie uchodźcy będą mogli opuszczać wyspę, ale na noc będą musieli się meldować w ośrodku. W przeciwnym razie trafią do więzienia.

Obecnie większość zagranicznych przestępców, którzy nie mogą być deportowani, jest przetrzymywana w ośrodku na Jutlandii. Okoliczni mieszkańcy skarżą się, że z powodu obecności zagranicznych przestępców czują się zagrożeni. Do pomysłu przeniesienia uchodźców na nową wyspę sceptycznie podchodzą jednak również w gminie Vordinborg, do której administracyjnie należy Lindholm. - Ludzie uważają, że nie jest to rozwiązaniem prawdziwych problemów - mówił przed głosowaniem w duńskim parlamencie Mikael Smed, burmistrz Vordinborga.