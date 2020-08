Powrót do szkoły. ZNP idzie na wojnę

Powrót do szkoły. Rzecznik rządu: rodzice piszą do nas listy

Podkreśla on także, że nauczyciele w wieku 60 plus oraz z przewlekłymi chorobami nie powinni w żaden sposób ucierpieć finansowo w wyniku obniżenia im postojowego. Ponadto na lekcjach u tych nauczycieli uczniowie obowiązkowo powinni mieć zasłonięte usta i nos.

- Do sklepu obowiązkowo wchodzimy z maseczką, do urzędu albo autobusu też, a do szkoły, w której uczy się 400 dzieci, maseczek już zakładać nie trzeba. Dlaczego? Bo przy 4,5 mln uczniów, jakich mamy w szkołach, należałoby zużywać ok. 12-13 mln jednorazowych maseczek dziennie. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, dzieci powinny je zmieniać co 3 godziny. To zrujnowałoby budżet ministerstwa edukacji– wyjaśnia Sławomir Broniarz.