Powrót do szkoły. Więcej uczniów w klasach. Mimo koronawirusa

Na czym to polega? Co do zasady mniej liczne oddziały są likwidowane, a uczniowie z tych klas dołączają do innych. W efekcie w jednej klasie jest znacznie więcej uczniów - zamiast kilkunastu, nawet do 30. I to wszystko wydarzyło się w czasie, gdy dzieci uczyły się zdalnie. A teraz, kiedy mają wrócić do szkół po kilkumiesięcznej przerwie związanej z koronawirusem, wrócą do nowych, liczniejszych klas.