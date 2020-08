Powrót do szkoły. Szefernaker o konieczności powrotu dzieci do szkół

Paweł Szefernaker był gościem "Politycznego graffiti" w Polsat News. Jednym z poruszanych w programie tematów był zbliżający się powrót do szkoły.

Powrót do szkoły. Dobra i potrzebna decyzja

Powrót do szkoły w opinii wiceministra spraw wewnętrznych i administracji to dobra i potrzebna decyzja. Szefernaker powołał się w swojej wypowiedzi na naczelnego lekarza Anglii Chrisa Whitty'ego, który stwierdził, że powrót dzieci do szkół jest lepszą decyzją niż trzymanie ich w domach.