Powrót do szkoły. Nie wszyscy będą mogli być na rozpoczęciu roku 1 września

Powrót do szkoły podczas pandemii koronawirusa budzi kontrowersje i obawy. 1 września jednak nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Powrót do szkoły. Rozpoczęcie roku nie dla wszystkich

Tak jest między innymi w Rzeszowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Jak czytamy na portalu wyborcza.pl., na rozpoczęcie roku do szkoły będą mogli przyjść tylko uczniowie klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszych liceum. Ograniczenia dotyczą także rodziców. Z pierwszoklasistami do szkoły będzie mógł wejść tylko jeden opiekun.

Wiele szkół ogranicza także wstęp rodzicom. W szkołach podstawowych w klasach wyższych niż 1-3 dziecko do szkoły wchodzi już samo. Nie ma także uroczystego rozpoczęcia roku na sali gimnastycznej, czy w holu. Dzieci dostają informację, do której klasy mają się udać i to tam w gronie klasy odbywa się spotkanie z wychowawcą. Rodzicom natomiast rozsyłane są zasady uczestnictwa w spotkaniu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.