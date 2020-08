Powrót do szkoły. 1 września ma rozpocząć się nowy rok szkolny. Jakie zasady obowiązywać będą uczniów? Czy wróci zdalne nauczanie?

Powrót do szkoły. Kiedy rusza rok szkolny?

Jakie zasady będą obowiązywać w szkołach? Minister edukacji Dariusz Piontkowski już wiele razy zapewniał, że w szkołach będą stosowane reguły reżimu sanitarnego. To ma ograniczyć ryzyko zakażenia. Dyrektorzy szkół narzekają, że nie znają dokładnych reguł i nie wiedzą, jak wcielić je w życie.

Kiedy rusza rok szkolny? Inauguracja roku szkolnego zaplanowana jest na 1 września. Będzie to powrót uczniów do szkół po blisko pół roku. W marcu rząd zdecydował o zamknięciu szkół. Była to jedna z pierwszych decyzji po wybuchu pandemii koronawirusa. Miała ona zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

Powrót do szkoły. Czy obowiązkowe będą maseczki?

Czy stosowane będą maseczki? Minister Dariusz Piontkowski zapewnia, że nie będzie takiej potrzeby. - W klasach nie będzie obowiązku chodzenia w maseczkach. Zachęcamy do zachowywania dystansu, higieny. Przypominamy o wietrzeniu sal lekcyjnych. Dzieci chore nie powinny przychodzić do szkoły. To również apel do rodziców - mówił Piontkowski, którego cytuje "Gazeta Wyborcza".

Dariusz Pionktowski nie ma żadnych wątpliwości w sprawie powrotu do szkoły od 1 września. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, powołując się na brytyjskiego eksperta, powiedział, że powrót do szkoły na tradycyjnych warunkach to dobra decyzja. Polityk mówił też, że jedynie PiS może zagwarantować "normalność" polskiej szkoły. - Decyzja powrotu do szkoły jest potrzebna, choć oczywiście są pewne obawy. Sam mam wiele takich obaw jako ojciec dziecka, które w tym roku pójdzie do zerówki - powiedział Szefernaker powiedział w trakcie rozmowy w "Politycznego graffiti" w Polsat News.