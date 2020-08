Powrót do szkoły. Eksperci ostrzegają: nawet kilka tysięcy zachorowań dziennie

Powrót dzieci do szkół zapowiadany jest już na początek września. Zespół dr Franciszka Rakowskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) dokonał analizy, z której wynika, że jeżeli otworzymy wszystkie placówki jednocześnie, to liczba dziennych zachorowań może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy przypadków dziennie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".