Powrót do szkół. Nowe rządowe rozporządzenie

To już oficjalnie. W poniedziałek dzieci wrócą do szkół, a przynajmniej te, które uczęszczają do klas I-III. Rozporządzenie dotyczy wszystkich rodzajów szkół podstawowych, a więc także szkół specjalnych czy jednostek pomocy społecznej. W takich placówkach do szkół mogą wrócić także uczniowie z klas IV-VIII pod warunkiem, że taką decyzję podejmie dyrekcja.