Komisja ds. Pegasusa powołana. Ruszyła lawina komentarzy

"Sejm powołał komisję śledczą ds. Pegasusa. Nikt nie był przeciw. PiS też zagłosował «za». Komisja i tak by przeszła, a tak PiS może mówić, że nie ma nic do ukrycia, nie boją się, są otwarci. Komisja śledcza w tej sprawie to nam wszystkim oczy otworzy na liczne nieprawidłowości" - skomentowała Gotowalska-Wróblewska.