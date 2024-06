Powodzie w południowych Niemczech. Od 40 godzin na nogach

Badenia-Wirtembergia i Bawaria pod wodą

Nordendorf przeżywa właśnie to, czego już doświadczyło wiele miast i wiosek w Niemczech południowych. Tamy i wały przeciwpowodziowe nie są w stanie utrzymać ogromnych mas wody, dziesiątki wsi muszą być ewakuowane. Pierwszy bilans jest taki, że w niektórych miejscach spadło w ciągu doby więcej deszczu niż średnio przez cały miesiąc, a wody wezbrały do poziomu, który osiągają raz na sto lat. W ten weekend szczególnie dotknięte były Badenia-Wirtembergia i Bawaria. W niektórych gminach ogłoszono stan alarmowy. Zginął jeden strażak, zaginęła co najmniej jedna osoba.