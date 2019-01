Powiesił buciki na bramie kościoła. Sąd sprawdza czy 16-latek jest zdemoralizowany

Sąd będzie sprawdzał, czy 16-letni Paweł Wenderlich jest zdemoralizowany. Powodem jest to, że powiesił dziecięce buciki na bramie kościoła.

Od tego czasu kilkukrotnie odwiedzała go w domu policja. Gdy stawił się na przesłuchanie, został oskarżony i usłyszał zarzut naruszenia art. 63a Kodeksu Wykroczeń. Takie same zarzuty usłyszały trzy inne osoby.

- Jest to niesprawiedliwe, że nasza czwórka jest teraz ciągana po sądach za wyrażenie własnego zdanie i zawieszenie bucików. Za to, że nie zgadzamy się na to, aby pedofile w sutannach byli przerzucani z parafii do parafii, a ich sprawy były utajniane – mówi Paweł.