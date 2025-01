Powiązał Nawrockiego ze śmiercią Adamowicza. Teraz przeprasza

"CBA potwierdza: w 2017 r. skierowano 5 agentów do ciągłej kontroli prezydenta Adamowicza na wniosek Karola Nawrockiego - wtedy kandydata PiS na prezydenta Gdańska. Rozpętał hejt, który zakończył się tragedią - śmiercią Adamowicza. Dziś, 'obywatelski' kandydat, a wciąż sługa Kaczyńskiego i Nowogrodzkiej" - napisał na portalu X poseł Artur Łącki.

Politycy PiS wypomnieli Łąckiemu szereg kłamstw we wpisie. Przede wszystkim Karol Nawrocki nie kandydował nigdy na prezydenta Gdańska, a postępowanie w sprawie Adamowicza wszczęto jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej.

W poniedziałek Karol Nawrocki odniósł się do tego wpisu. - Z panem prezydentem Pawłem Adamowiczem znaliśmy się lepiej niż Paweł Adamowicz z tym panem, który napisał ten wpis (Łąckim - red.). On jest zupełnie bezsensowny, ponieważ nigdy nie byłem kandydatem na prezydenta Gdańska. To już pokazuje istotę tego ataku - powiedział.