Powiaty w czerwonej strefie - 152 powiaty, w tym 11 miast [NOWA LISTA]

Czerwona strefa. Najnowsza lista powiatów

Na konferencji premiera, która odbyła się 15 października, ogłoszono nowe obostrzenia, wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Zaczną one obowiązywać od soboty 17 października.

Powiaty w czerwonej strefie

Powiększy się też czerwona strefa. Dołączają do niej kolejne miasta i powiaty. Do czerwonej strefy zakwalifikowano aż 152 powiaty. Co ważne, znalazło się w niej także 11 miast wojewódzkich, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.