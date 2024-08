Potworna tragedia na plebanii, jest decyzja sądu. "To już za nami"

- Dziewczynki są zdrowe, nie mają powikłań. Cieszymy się, że to jest już za nami. Cała ta sytuacja była dla nas wyczerpująca fizycznie i psychicznie - mówi. - Powiem to, co powiedziałem przed sądem: liczy się to, że państwo uznało tego człowieka za winnego. To odrobina sprawiedliwości dla tych, którzy utracili zdrowie, spokój, majątek - dodaje.