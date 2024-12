Potrzebna pomoc dla zwierząt w przytulisku

" Średni koszt utrzymania jednego zwierzaka to 370 zł. Nie wydaje się to dużo, ale pomnożenie tej kwoty przez 417 mordek do wykarmienia daje już 154 tysiące. Do tej kwoty dochodzi koszt opieki weterynaryjnej – średnio miesięcznie 23 tysiące" - czytamy na stronie zbiórki .

"Wiemy, że Święta to czas cudów. Ale wiemy też, że to dla nas bardzo trudny okres, bo wiąże się z dużymi wydatkami w Waszych budżetach. Bardzo się boimy, co będzie, jak przetrwamy i czym wykarmimy uratowane przez Was zwierzęta. Każdego dnia budzimy się ogarnięci strachem, co będzie dalej. Jest nam wstyd, że nie daliśmy rady. Bardzo za to przepraszamy. Staraliśmy się, ale dziś już nie mamy innego wyjścia jak tylko pokornie prosić Was o pomoc. Jesteście dla nas ostatnią szansą. Bardzo Was prosimy, pomóżcie przetrwać uratowanym zwierzętom ten ciężki okres."