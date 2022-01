Potrzeba ciepłych kurtek, butów i szkoleń. Alarmujące wnioski po kontroli wojsk na granicy z Białorusią

Przedstawiciele rzecznika stwierdzili, że dzięki dostępnej tam bazie noclegowej "żołnierze mogą odpocząć po ciężkiej służbie w bardzo dobrych warunkach, co pozytywnie wpływa na ich morale, np. żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania praktycznie w 100 proc. wracają na granicę – choć z uwagi na bagienny teren to jeden z trudniejszych odcinków do zabezpieczenia". Rozmowy z żołnierzami świadczą, że im gorsze warunki służby, tym chętniej korzystają oni ze zwolnień lekarskich po powrocie z rotacji.