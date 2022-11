Potrącenie na przejściu dla pieszych. Poszkodowana kobieta w ciąży

Śląska policja apeluje równocześnie do wszystkich kierowców. Listopad to niewdzięczny okres dla zmotoryzowanych. Zapadający szybko zmierzch, często padający deszcz oraz występujące bardzo często mgły sprawiają, że warunki nie są najlepsze do jazdy. Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną uwagę za kierownicą, dostosowując przy tym prędkość do panujących warunków.