Potężny problem PiS. Nowy sondaż WP

Sympatycy opozycji nie wierzą w rządy PiS

W przypadku sympatyków partii opozycyjnych, zaledwie 4 proc. pytanych wierzy w scenariusz wygranej PiS i utworzenia przez tę partię kolejnego rządu. Niemal co trzeci (31 proc.) widzi wygraną Prawa i Sprawiedliwości, ale bez szans na większość potrzebną do utworzenia kolejnego rządu. Z kolei w to, że wygra opozycja i utworzy rząd, wierzy 53 proc. pytanych. Zdania w tej sprawie nie ma 12 proc. osób.