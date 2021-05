Pogoda. Potężne uderzenie upałów w Europie. Padną historyczne rekordy?

Co prawda synoptycy wskazują, że gorące masy powietrza i upał dotkną głównie południowy wschód Europy, ale temperatury w Polsce nie spadną w najbliższym czasie poniżej 15 st. C. Większość prognoz wskazuje na średnią w granicach 15-22 st. C. Taki stan rzeczy utrzyma się do około 25 maja.