Potężne straty w Świętokrzyskiem. Liczba interwencji przeraża

Nawałnica nie oszczędziła też Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. "Od rana nasi pracownicy usuwali połamane gałęzie. W jednym przypadku konieczna okazała się pomoc straży pożarnej" - poinformowali urzędnicy. Jak dodali, "zniszczeniu uległa również klatka schodowa w budynku C, gdzie mieści się Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. W związku z tą sytuacją osoby, które przyjdą w poniedziałek do urzędu, by wyrobić lub odebrać paszport, muszą się liczyć z utrudnieniami".