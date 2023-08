Potężne burze w Śląskiem. Są zniszczenia

Pogoda. Ostrzeżenie przed wezbraniem rzek

Jak wynika z komunikatów publikowanych we wtorek przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), w nocy nadal prognozowano burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu 20-30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70-80 km/h, miejscami do 100 km/h. Miejscami możliwy jest grad.