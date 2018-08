Potężna eksplozja we Włoszech. Zobacz, co się stało

Potężny wybuch przeraził mieszkańców Bolonii w północnych Włoszech. Na autostradzie kilka kilometrów od miasta wybuchła cysterna z paliwem, zabijając dwie osoby i raniąc kilkadziesiąt. Na filmie opublikowanym przez włoską policję widać dokładnie moment eksplozji.

Na nagraniu widać kolejkę ciężarówek, które zablokowały jeden z pasów na autostradzie. Nadjeżdżający kierowca cysterny, zupełnie nie zareagował na to, że pojazdy przed nim stoją. Ze sporym impetem wbił się on w naczepę poprzedzającego go TIR-a.