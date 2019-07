Postępowanie dyscyplinarne ws. żony Ryszarda Kalisza zawieszone. Czekają na wyrok sądu

Wszczęte na początku lipca postępowanie dyscyplinarne wobec żony Ryszarda Kalisza zostało zawieszone. Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie czeka na prawomocny wyrok sądu w sprawie Dominiki K. Kobieta miała zdaniem śledczych prowadzić auto pod wpływem alkoholu.

- Postępowanie dyscyplinarne będzie zawieszone do czasu prawomocnego wyroku sądowego w sprawie pani Dominiki K. - powiedział "Faktowi" rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie mec. Krzysztof Stępiński. Rzecznik miał tłumaczyć, że prowadzenie auta pod wpływem alkoholu... "nie wpłynęło na jej pracę”. - Ta pani została zatrzymana w piątek po południu, czyli nie w trakcie pracy - podkreślił rzecznik dyscyplinarny.

Rozmówcy "Faktu" z warszawskiej palestry przekonują, że spodziewali się takiego posunięcia. - Będzie udowadniał, że chodziło mu o prawdę, którą ustali dopiero sąd i oczywiście o fakt, że pani Dominika zatrzymana po pijaku w pracy nie była. Oczywiście, należałoby mówić tutaj o etyce zawodu, ale dzisiaj to już nie są czasy etyki... - powiedział gazecie jeden z nich.

Mec. Stępiński tłumaczy, że rzecznicy dyscyplinarni, co do zasady, samodzielnie prowadzą postępowania i oceniają dowody. Jednak w sytuacji, gdy sprzeczne z zasadami etyki zawodowej zachowanie adwokata zawiera również znamiona przestępstwa, sytuacja się zmienia. Bowiem to tylko sąd, prawomocnym wyrokiem, może stwierdzić, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy też nie.