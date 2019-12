Postal 2 za darmo na GOG.com. Jak zdobyć grę?

Serwis GOG rozdaje gry Postal 2 i Postal: Classic and Uncut. Zostało już niewiele czasu, by zdobyć słynną strzelankę. Sprawdź, jak wejść w posiadanie gry. Promocja trwa tylko 48 godzin!

* Postal 2 i Postal: Classic and Uncut możesz zdobyć za darmo

* Obie gry są dostępne w serwisie GOG.com

* Popularna strzelanka zbierała przez lata skrajnie różne recenzje

Po angielsku wyrażenie "go postal" oznacza "urządzić strzelaninę", ewentualnie "wpaść w psychotyczny szał". Gra wytwórni Running with Scissors dość dobrze odpowiadała obu tym definicjom. Nieskomplikowana grafika, szybka rozgrywka i wysoka liczba ofiar – to wszystko cechowało wypuszczoną w 2003 roku strzelankę, określaną przez GOG jako połączenie FPS-a z sandboxem.

GOG przypomina, że w Postal 2 możemy spotkać setkę różnych postaci, zmierzyć się z uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi policjantami, cywilami, kotami i słoniami, słowem: wziąć udział w "bezmózgim chaosie".

Niektórzy określali Postal 2 jako grę nadmiernie brutalną, dla innych była nudna, dla jeszcze innych stanowiła źródło humoru i ucieczkę od poprawności politycznej. Podczas 20 misji dla pojedynczego gracza amatorzy kultury nizinnej mogli wybrać zamiast strzelania walkę na pięści, zapolować na terrorystów albo – co było z pewnością najciekawsze – zapolować na terrorystów, korzystając ze strzelby z tłumikiem z kota. Nic dziwnego, że Postal 2 zdobył zaszczytny tytuł "The Worst Game Ever™".

Jak zdobyć Postal 2 i Postal: Classic and Uncut na GOG-u?

Wejdź na serwis GOG.com, zaloguj się i kliknij "Zdobądź za darmo", by na Twoim koncie znalazł się Postal 2. Pamiętaj, że gra jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich. W analogiczny sposób możesz dodać do konta Postal: Classic and Uncut. Dodatkowo w serwisie GOG pojawiły się zniżki na tytuły Postal 4: No Regerts (-20%) i Postal 2: Paradise Lost (-80%). Promocja trwa tylko 48 godzin!

GOG – co to za serwis?

GOG to serwis, z którego możemy pobrać najlepsze stare gry, Good Old Games (tak brzmiała pierwsza nazwa strony). Fani mogą jeszcze raz skosztować starych RTS-ów, strzelanek i innych pragier, w których prymitywna grafika nie kłóciła się z wysoką grywalnością, wiodąc użytkownika na brzeg uzależnienia. Obecnie GOG.com należy do holdingu CD Projekt, twórcy między innymi popularnej gry "Wiedźmin".

