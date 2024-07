Posłowie potrafią śpiewać jednym głosem. Na Wiejskiej zabrzmiało "Polska! Biało-czerwoni!"

- Nasze spojrzenia znowu kierujemy na Paryż, bo dzisiaj rozpoczynają się XXXIII Letnie Igrzyska olimpijskie. Wnoszę o to, by najbliższych szesnaście dni było bez polityki, lecz by były to dni olimpijskiej radości. Bawmy się sportem. Z polskiego Sejmu dla naszej reprezentacji życzenia: Powodzenia Panie i Panowie - uroczyście zakończył Zimoch.