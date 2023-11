Olimpijczycy wystąpią w strojach od polskiej marki BIZUU

– Decyzja o zaangażowaniu marki BIZUU w igrzyska olimpijskie jest wyrazem naszego głębokiego zamiłowania do sportu oraz dumy z reprezentacji Polski na międzynarodowej arenie. Sport to nie tylko rywalizacja i wysiłek, ale także symbol jedności, determinacji i współpracy. Dlatego właśnie zależy nam, aby nasi sportowcy czuli się pewnie i mieli poczucie, że godnie reprezentują kraj w wyjątkowym otoczeniu, jakim jest stolica mody Paryż. Przyszłoroczny gospodarz igrzysk staje się dla nas inspiracją do stworzenia wyjątkowych projektów odzwierciedlających zarówno unikatowy styl BIZUU, jak i polskie tradycje modowe. Chcemy, aby nasze projekty ubrań dla polskich olimpijczyków były symbolem dumy z przynależności do wspólnoty sportowej i kulturowej, a jednocześnie szansą na eksplorację nowych, inspirujących ścieżek projektowych. Niech to partnerstwo przyczyni się do większego rozkwitu reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich, zarówno w dziedzinie sportu, jak i mody – mówi Blanka Jordan, współzałożycielka marki BIZUU.