Posłanki opozycji nie wpuszczone do biura. Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa

Chodzi o sytuację z 3 i 12 grudnia ubiegłego roku. W tych dniach, Klaudia Jachira (niezależna, klub KO) i Urszula Zielińska (Koalicja Obywatelska – Zieloni) nie zostały przepuszczone przez mundurowych na wjeździe do Białowieży. Policjanci mieli powoływać się na rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, mimo że do zamkniętej strefy mogą – zgodnie z tym rozporządzeniem – wjeżdżać osoby wykonujące swoją pracę. A posłanki jechały do biura poselskiego w Białowieży.