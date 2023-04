Posłanka PiS uderza w PO. Mówi o "prostakach"

Lichocka o "prostackim środowisku" i "prostakach"

Zdaniem posłanki PiS, "organizacje dziennikarskie powinny zająć się kolejnymi wypowiedziami polityków Platformy". Bo to, jak mówiła, "co np. pan Czesław Mroczek wyczyniał w PR24 w rozmowie z redaktor Dorotą Kanią, kiedy mówił np., że 'rozliczymy panią z tego, co pani robi', to panu Mroczkowi się wszystko pomieszało, to Dorota Kania ma rozliczać pana Mroczka z tego, co robi, (...) a nie polityk ma grozić dziennikarzom".