Posłanka PiS uczy rocznego wnuczka, kim jest Kaczyński. Inne książeczki go nie interesują

Żadne misie, pieski czy pajacyki nie wywołują zainteresowania małego Wojtusia, wnuczka posłanki PiS Izabeli Kloc, jak książki z Jarosławem Kaczyńskim. Niemowlę było najbardziej radosne i przejęte na widok twarzy prezesa PiS.

Posłanka nie wdaje się w dyskusję z internautami, co właściwie przyciągnęło uwagę dziecka. Jej sympatycy gratulują wychowywania oseska. "Mały intelektualista, wie co warto czytać". "Taka Babcia to nie tylko skarb dla Wnusia ale i dla Rzeczpospolitej" - piszą.