Sztab kryzysowy w Nysie. "Sytuacja wygląda bardzo źle"

- Sytuacja wygląda bardzo źle. Stan rzeki i prognozy co do jej stanu, na podstawie tego, co otrzymujemy od strony czeskiej, są bardzo złe. Na tym koncentrujemy swoją uwagę. Mamy na czterech rzekach trudną sytuację, w kilku miejscowościach potencjalnie grożącą ewakuacjami i zniszczeniami - dodał szef MSWiA.