Poseł PO wypił piwo w przerwie obrad Sejmu. Marszałek Elżbieta Witek krytykuje zachowanie polityka

– Fatalne zachowanie – tak w rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Elżbieta Witek określiła picie piwa przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Posłowie w trakcie obrad Sejmu wybrali się do jednej z knajp tuż obok budynku parlamentu.

"Skończyłem 18 lat i mogę wypić piwo do obiadu. Jestem świadomy tego, co robię" – powiedział gazecie Sławomir Neumann, którego widać na fotografiach z kuflem piwa z dłoni.

Tabloid napisał, że "eskapada polityków Platformy do przysejmowej knajpki wywołała oburzenie kolegów po fachu".

– To fatalne zachowanie, tego być nie powinno, kiedy trwa posiedzenie Sejmu – skomentowała sprawę na spotkaniu z dziennikarzami Elżbieta Witek. Jak dodała: – Posłowie, nawet jeśli jest przerwa w głosowaniach, cały czas są w pracy – podkreśla marszałek Sejmu.

Czy zostaną wobec posłów wyciągnięte konsekwencje? – pytali dziennikarze. W końcu to tylko jedno piwo, a poseł PO nie był pijany. Witek podkreśla, że są narzędzia, by takich polityków zdyscyplinować, ale musi być "twardy dowód" – czyli posłom musiano by udowodnić, że są pod wpływem alkoholu. – Takie sytuacje nie powinny się zdarzać – konkluduje marszałek.