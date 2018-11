Poseł od Kukiza prezydentem Przemyśla. Chciał stawiać mur na granicy z Ukrainą

W Sejmie walczył z urządzeniami odstraszającymi ptaki i domagał się podniesienia zasiłku pogrzebowego. W kampanii wyborczej witał…prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. A w przeszłości chciał stawiać mur na granicy z Ukrainą. Mowa o Wojciechu Bakunie, pośle Kukiz’15 który w cuglach wygrał wybory prezydenckie w Przemyślu.

W swoich zapytaniach skierowanych do rządu pytał m.in. o możliwość podniesienia zasiłku pogrzebowego, ułatwienie dostępu Polakom do broni, o likwidację urządzeń na budynkach, które zagrażają ptakom. Wielokrotnie zabierał również głos podczas sejmowych wystąpień. M.in. w burzliwej dyskusji na temat urzędów pracy. - Klientem urzędów pracy byłem tylko raz, jako osoba bezrobotna i nie wspominam tego spotkania dobrze, dlatego że jedno ze szkoleń, na które zostałem oddelegowany - to było o zakładaniu nowej firmy - ciągnęło się za mną jeszcze trzy lata, wielokrotnie byłem przesłuchiwany w prokuraturze, bo firma, która prowadziła to szkolenie, wyłudziła miliony złotych od urzędu pracy – mówił w ubiegłym roku.