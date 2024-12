Poseł KO potrącił człowieka. "Widziałem tego pana"

Przed godziną 15 w czwartek (12 grudnia) przy ulicy Wajdy w Tarnowskich Górach doszło do potrącenia pieszego - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Skierowani na miejsce policjanci z drogówki wstępnie ustalili, że kierujący oplem 50-letni tarnogórzanin wjechał w znajdującego się na jezdni 75-letniego mężczyznę. W wyniku potrącenia pieszy został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala.

"To już kolejne zdarzenie z udziałem pieszego w naszym powiecie, dlatego apelujemy do wszystkich o rozwagę! Kierowcy powinni dostatecznie skupić swoją uwagę na drodze, a piesi bacznie obserwować swoje otoczenie. Respektowanie obowiązujących przepisów prawa również powinno być kluczem do bezpieczeństwa na drogach" - apelują policjanci.