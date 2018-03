Pościg drogami gruntowymi za ciągnikiem. Stojący z tyłu pasażer kopał w radiowóz

Gdy myślimy o ekscytujących pościgach, głównymi bohaterami są zazwyczaj sportowe auta lub motocykle. Tym razem jednak policjanci gonili nieuchwytnego kierowcę ciągnika. Nawet uszkodzenie pojazdu nie zatrzymało braci jadących traktorem.

Nietypowy pościg zakończył się sukcesem. (Materiały prasowe, Fot: Policja Nowy Tomyśl)

Zaczęło się niewinnie. Uwagę policjantów z Nowego Tomyśla przykuł ciągnik jadący bez wymaganych świateł do jazdy dziennej. Dostrzegli też, że na tylnej belce pojazdu podróżuje na stojąco pasażer. Funkcjonariusze niezwłocznie dali sygnał do zatrzymania się, lecz kierujący traktorem go zignorował. Kontynuował jazdę drogami gruntowymi i polami uprawnymi.

Radiowóz co rusz próbował wyprzedzić ciągnik, lecz kierujący za każdym razem próbował staranować policyjną kię. Co więcej, pasażer kopał w samochód drogówki, gdy ten się zbliżał do uciekającego pojazdu. Po około 30 minutach pościgu traktor się poddał. Przednie koło nie wytrzymało takiej jazdy. Policjanci podjęli kroki, by zatrzymać mężczyzn, lecz ci stawiali wyraźny opór. Nie wykonywali też poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

