Poruszenie we Wrocławiu. Szukają okularów babci Jadzi

"Na tej ławce 27.10 o godz 12.00 zostawiłam okulary do czytania w kolorowym etui. Mam 80 lat i okulary są mi bardzo potrzebne. O ile ktoś je znalazł, bardzo proszę o oddanie je do kasy w sklepie na ul. Januszowickiej. Serdecznie dziękuję" - takiej treści list znalazł się na jednej z ławek w Parku Południowym we Wrocławiu. Podpisała go "babcia Jadzia".