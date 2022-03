Poruszający apel Oleny Zełenskiej. "Nie przyzwyczajajcie się do wojny"

Olena Zełenska zwróciła się z apelem do Europy i świata, widzów i uczestników międzynarodowego koncertu charytatywnego "Save Ukraine". "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała na Facebooku.