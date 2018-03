Poruszające zdjęcie polskich weteranów. Wbrew władzom oddali hołd kolegom

Dwaj starsi mężczyźni składają kwiaty przed bramą pomnika polskich lotników. Władze londyńskiej dzielnicy Hillingdon zakazały oficjalnej, dorocznej ceremonii. Fotografia dotknęła setki osób.

Przez ostatnie pięć lat urząd dzielnicy nie miał nic przeciwko obchodom i marszowi ku czci Żołnierzy Wyklętych. Brały w nich udział setki osób, ale urzędnicy zdecydowali, że w tym roku się nie zgromadzą. Dlaczego? "Najpierw zażądali asysty policji, która odmówiła twierdząc, że uczestnicy od lat świetnie się sami pilnują i organizacja przedsięwzięcia stoi na najwyższym poziomie" – czytamy na stronie MojaWyspa.co.uk. Potem zalecono wykupienie droższych ubezpieczeń, ale nawet kiedy społeczność to zrobiła, zgody wciąż nie było. Urząd uzasadnił to "zakłócaniem komunikacji". Później jeszcze zakazał mszy i złożenia wieńców pod pomnikiem. Na bramie pojawiły się łańcuchy. Wyjaśnieniem ma być renowacja pomnika.

"Wieniec został kupiony dzień po ogłoszeniu zakazu" – czytamy pod wymownym zdjęciem. Zostało zrobione w zeszłą niedzielę, czyli w dniu, w którym miała odbyć się uroczystość. Komentujący nie kryją dziś swojego oburzenia. "Co można zrobić, by zapobiec takiemu skandalowi w przyszłości?", "To okropne! Czy ludzie nie wiedzą, czego dokonali Polacy? " – piszą. Z jednego z komentarzy dowiadujemy się, że wieniec już został zniszczony. Na Facebooku powstało wydarzenie "Żądamy aby zezwolono Polakom w Londynie upamiętniać bohaterów". Do urzędu dzielnicy napływają skargi.