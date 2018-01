Poruszające słowa żony zaginionego żeglarza. "Będę tułać się dopóki będzie jedzenie i woda"

Stanisław Dąbrowny zaginął na Atlantyku podczas rejsu z małżonką na Barbados. Pojawiło się nagranie z jachtu tuż po tragicznym wypadku. - Będę tułać się po tym oceanie dopóki będzie jedzenie i woda. A później nie wiem, co będzie - na filmie słychać zrezygnowany głos Elżbiety Dąbrownej.

74-letni Stanisław Dąbrowny wraz z małżonką w maju wyruszyli w rejs dookoła świata. Ich jacht, zgodnie z planem, miał dopłynąć do Barbados. W listopadzie rodzina straciła kontakt z małżeństwem. Później Elżbieta Dąbrowna poinformowała o dramatycznym wypadku - jej mąż wypadł za burtę .

Kobieta samotnie dryfowała po Atlantyku aż do czasu ewakuacji na pokład statku towarowego, który brał udział w akcji ratunkowej. Jacht małżeństwa usiłowano holować do portu, jednak bez powodzenia. Wciąż nie jest znany los Stanisława Dąbrownego.

Po raz pierwszy od tego czasu jego żona w rozmowie z TVN opisała dramatyczne chwile na oceanie. - Podniósł się i stanął na nogi. W tym momencie zatrzymał się i fiknął, trzymając się żagla. Przez chwilę wisiał, a ja nieruchomo stałam - wspomina Elżbieta Dąbrowna. Nagle mężczyzna wpadł do wody tuż przy burcie.

Jak mówi jego żona, próbowała mu pomóc, rzucając koła ratunkowe. - Jedno z nich było blisko. Mógł je złapać - mówi kobieta. - Cały czas wraca ta myśl, co mogłam zrobić. Ale nie mogłam nic - dodaje.

Ze łzami w oczach wspomina telefon do dzieci, by poinformować ich o strasznym wypadku. - Krzyczałam: jestem sama na jachcie, tata wypadł za burtę, a ja go nie uratowałam - mówi pani Elżbieta.