Portugalska uczelnia pożegnała studentkę, której ciało znaleziono w Warszawie

Wkrótce na miejscu zjawili się śledczy i szybko ustalono, że to ciało dwudziestoletniej Marii, studentki z Portugalii, która przyjechała do Warszawy w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus. Tutaj studiowała na Politechnice Warszawskiej, a jej rodzima uczelnia to Uniwersytet Beira Interior (UBI).