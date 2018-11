Portugalia: Strajk sędziów. Odwołano prawie wszystkie wtorkowe rozprawy

Sędziowie w Portugalii rozpoczęli we wtorek strajk, który ma potrwać 48 godzin. Domagają się lepszych warunków pracy i większych płac. Prawie wszystkie wtorkowe rozprawy zostały odwołane, nie wiadomo co z tymi zaplanowanymi na środę.

Soares dodał też, że portugalscy sędziowie sądowi do listopada 2019 roku mają w planach aż 21 strajków. - Podobne akcje strajkowe będziemy prowadzili do skutku - powiedział. Obecnie trwający strajk potrwa do czwartkowego poranka. W samym listopadzie ma dojść jeszcze do trzech protestów. - Czekamy na rozmowy z rządem. Negocjacje z władzami ministerstwa sprawiedliwości są jak dotąd bezowocne. Resort nie chce spełnić naszych próśb, które przedstawiliśmy w październiku 2017 roku - mówił przewodniczący.