Poręba. Zyskają mieszkańcy. Po modernizacji oczyszczalni ścieków, woda jak z górskiego potoku

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj" – to oficjalny tytuł flagowego projektu, który realizować zaczyna jedna z miejskich spółek, Miejskie Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Umowa z wykonawcą została już podpisana. – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii MBR – wyjaśnia prezes MPWiK w Porębie, Mariusz Grabarczyk.

To jedna z najdroższych inwestycji w historii Poręby. Jej całkowita wartość to 9 134 545,28 zł. MPWiK otrzymał na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6,3 mln zł oraz z Kontraktu Regionalnego 743 tys zł.

Poręba. Oczyszczalnia w najnowocześniejszej technologii

Dzięki doskonałej jakości, istnieje możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.