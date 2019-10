Poręba. 12-letni uczeń bił i dusił koleżankę. "Walki MMA"

12-letni uczeń z szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Porębie (woj. małopolskie) uderzał pięściami, a następnie zaczął dusić swoją koleżankę na przerwie. Wideo z szatni, w której przy udziale licznej widowni złożonej z innych dzieci doszło do przemocy wobec dziewczyny, trafiło do internetu. Do sprawy odniosła się policja. Funkcjonariusze ocenili, że całe zajście było zwykłą "ustawką".

Szkoła Podstawowa w Porębie. Nagranie z incydentu trafiło do internetu (twitter.com, Fot: Bartek Piekarski)

Nagranie pochodzi z 2 października. To właśnie wtedy miało dojść do fizycznego znęcania się ucznia nad rówieśniczką. Na materiale wideo można zobaczyć grupkę chłopców zamkniętych w szatni na przerwie. Jeden z nich stoi nad klęczącą dziewczyną i wymierza ciosy w jej głowę. Po chwili chwyta ją ramieniem i zaczyna dusić. Nastolatka nie może wyrwać się z uścisku i traci przytomność, osuwając się na ziemię.

Jeden ze świadków wrzucił szokujący filmik do sieci. Internauci w lawinowym tempie zaczęli udostępniać między sobą bulwersujące nagranie. Dziennikarz Bartek Piekarski postanowił zainterweniować. "To są właśnie skutki odejścia od Boga, wiary i kościoła!" - napisał na Twitterze. Sprawą zainteresowała się Małopolska Policja, która odpowiedziała na wpis: "Wygląda na to, że to była ustawka. Dzieci naśladowały walki w MMA."

Portal o2.pl w rozmowie z sierż. Dawidem Wietrzykiem, pełniącym funkcję rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, dowiedział się, że - według ustaleń funkcjonariuszy - "dziewczyna zgodziła się na udział w bójce". Ze względu na młody wiek osób biorących udział w zajściu (poniżej 13. roku życia), a przez to brak posiadania przez nie zdolności do czynności prawnych, sprawa trafiła do sądu rodzinnego.

