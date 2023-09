Porażka opozycji. Nie wystawi kandydata do Senatu w jednym z okręgów

- Uspokajam państwa, będziemy po decyzji PKW odwoływać się do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy 17 podpisów. W związku z czym liczymy na to, że rzeczywiście to odwołanie zostanie uznane - mówił w ubiegłym tygodniu poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy.