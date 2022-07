Popularne kąpielisko w Nieliszu zamknięte. Na brzegu znaleziono duże ilość martwych szczeżuj

Kiedy plaża w Nieliszu zostanie znów otwarta?

Jak donosi "Dziennik Wschodni", zamojski sanepid w niedzielę 10 lipca ponownie pobrał próbki wody do badań, by sprawdzić, jakie są przyczyny obumierania szczeżuj wielkich i upewnić się, że kąpiele w Zbiorniku Nielisz będą bezpieczne dla plażowiczów. W najbliższych dniach zapadnie decyzja co do ponownego otwarcia kąpieliska. Obecnie w regionie lubelskim zamknięte są 2 z 33 strzeżonych kąpielisk.